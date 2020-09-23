Декілька років тому історія жінки, яка у 60 років народила дитину, сколихнула майже цілий світ, а зараз дитині вже 5 років

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Так, москвичка Галина Шубеніна народила дочку у віці 60 років. Тоді жінка зіштовхнулась з різною реакцією суспільства - дехто стверджував, що народжуючи в такому віці, дитина буде багато хворіти або матиме якусь патологію. Однак Галина ставилася до критики абсолютно спокійно і говорила про те, що йшла на цей вчинок цілком свідомо.

Ще в молодості Галина познайомилася з чоловіком і закохалася в нього, а потім народила від нього сина. Однак незабаром пара розійшлася.

Жінка сама виховувала сина. Коли їй було 50 років, вона знову відчула себе коханою. У неї почався роман із чоловіком, який молодший за неї на 8 років. Однак в цей же момент трапляється горе - помер син Галини. Новий чоловік підтримував кохану, а згодом вони вирішили одружитися. Після одруження Галина задумалася про дитину. Лікарі до останнього відмовляли її, але вона була непохитна у своєму рішенні.

У 2015 році Галина народила дівчинку, яку назвали Клеопатрою. Зараз їй вже 5 років, вона росте дуже життєрадісною дівчинкою. За розвитком вона ні скільки не поступається своїм ровесникам. Дівчинка любить ходити в дитячий сад і танцювати. В саду її завжди хвалять і ставлять в приклад.

Галина поділилася, що у неї і чоловіка досить скромні заробіток і пенсії, але в будь-якому випадку для них головне - сімейне щастя.

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