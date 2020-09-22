Мешканка Тернополя Леся Любарська у свої 50 років підкорює подіуми та серця чоловіків

Вона розповіла в інтерв'ю для Т1 Новини, що в цьому віці життя тільки починається і з радістю розповідає, як правильно насолоджуватися життям. Жінка вже навіть встигла взяти участь у конкурсі "Краса елегантного віку" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Жінка зізналася, що щодня робить вправу перед дзеркалом, створюючи собі настрій, у цьому полягає її секрет молодості.

Леся Любарська похвалилася, що не боїться експериментувати і створювати нові образи, тому в її гардеробі більшість нарядів зшиті за її власними ескізами. У гардеробі у неї висять десятки суконь і костюмів від вишиванок до вечірніх нарядів з блискучими і ажурними вставками.

Вона також розповіла, що конкурс краси для неї не став таким складним, як вона думала спочатку, так як вона кожен день створює перед дзеркалом собі настрій і образ для оточуючих. Вона впевнена, що жінка елегантна і прекрасна в будь-якому віці.

Незважаючи на любов до нарядів і яскравих образів у жінки вистачає часу і на приготування кулінарних шедеврів. Вона відмінно готує, а цього літа навіть спробувала новий рецепт консервації аличі і кабачків.

Леся Любарська розвіяла думку про себе, коли люди вважають, що у неї життя – суцільне свято. Жінка зазначила, що у неї теж є складнощі, є вікові хвороби і багато інших проблем, але високий рівень позитиву допомагає їй не впасти в депресію.

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