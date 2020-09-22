Мешканка Тернополя Леся Любарська у свої 50 років підкорює подіуми та серця чоловіків

Вона розповіла в інтерв'ю для Т1 Новини, що в цьому віці життя тільки починається і з радістю розповідає, як правильно насолоджуватися життям. Жінка вже навіть встигла взяти участь у конкурсі "Краса елегантного віку" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Жінка зізналася, що щодня робить вправу перед дзеркалом, створюючи собі настрій, у цьому полягає її секрет молодості. 

Леся Любарська похвалилася, що не боїться експериментувати і створювати нові образи, тому в її гардеробі більшість нарядів зшиті за її власними ескізами. У гардеробі у неї висять десятки суконь і костюмів від вишиванок до вечірніх нарядів з блискучими і ажурними вставками. 

Популярні новини зараз

"Зайшла сума 350 гривень": ПриватБанк блокує карти після нарахування грошей, українці схопилися за голову

Вихід на пенсію по-новому: у ПФУ повідомили українцям важливу новину, що стало автоматичним

Каменських без трусів і в напівпрозорому костюмі зганьбилася виглядом в Одесі: "Ох, Настюха..."

Вихід на пенсію в 60 років під питанням, в Раді попередили про проблеми: хто залишиться без виплат
Показати ще

Вона також розповіла, що конкурс краси для неї не став таким складним, як вона думала спочатку, так як вона кожен день створює перед дзеркалом собі настрій і образ для оточуючих. Вона впевнена, що жінка елегантна і прекрасна в будь-якому віці.

Незважаючи на любов до нарядів і яскравих образів у жінки вистачає часу і на приготування кулінарних шедеврів. Вона відмінно готує, а цього літа навіть спробувала новий рецепт консервації аличі і кабачків. 

Леся Любарська розвіяла думку про себе, коли люди вважають, що у неї життя – суцільне свято. Жінка зазначила, що у неї теж є складнощі, є вікові хвороби і багато інших проблем, але високий рівень позитиву допомагає їй не впасти в депресію.

Нагадаємо, що названі найкрасивіші дівчата Одеси: фото переможниці.

Як повідомляла Politeka, вчені вирахували, в якому віці жінки найкрасивіші.

Також Politeka писала, що одеська Барбі приголомшила видом без макіяжу.