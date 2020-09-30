Заступник секретаря РНБО і генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос назвав головну проблему української армії

За його словами, в Україні дуже загострилася проблема із забезпеченням армії новою технікою. Особливо сильно це відчувається в авіації ЗСУ.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю для українських ЗМІ, передає Обозреватель.

За його словами, Україні необхідно терміново вирішувати це питання, особливо враховуючи трагічний досвід з катастрофою Ан-26 в Чугуєві, адже якщо цього не зробити трагедія може повторитися з іншим літаком.

"Із забезпеченням сучасною технікою у нас провал. Перш за все слід звернути увагу на нашу авіацію. Літальна техніка в більшості своїй стара, ще часів Радянського Союзу. А потім трапляються трагедії... 43 роки літаку, що звалився на Чугуївському аеродромі. Можете собі уявити? Зміг би зараз їздити "жигуленя", випущений в 1977 році? Звичайно, ні", - сказав Кривонос.

Крім того, підкреслив він, трагедія з Ан-26 стала ще й іміджевим ударом по українській авіаційній промисловості, потенціал якої не використовується.

Заступник секретаря РНБО зазначив, що Україна потребує великої кількості нових літаків і цілком здатна їх виробляти. Кривонос впевнений, що завод "Антонов" може випускати військово-транспортні літаки не тільки для Збройних сил України, а й для зарубіжних партнерів, які в цьому зацікавлені.

"Треба терміново приймати рішення: шановні, або ми модернізуємо техніку часів Радянського Союзу, є такий шлях, або починаємо працювати з нашими партнерами по використанню авіаційної техніки країн НАТО. Підкреслюю, що авіазаводи у нас є, але вони стоять, тому що немає замовлень, немає державної програми розвитку авіаційної промисловості", – резюмував заступник секретаря РНБО.



Нагадаємо, курсант, який дивом вижив, вразив зізнанням про те, що сталося на борту Ан-26.

Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.