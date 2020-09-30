Заместитель секретаря СНБО и генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос назвал главную проблему украинской армии

По его словам, в Украине очень обострилась проблема с обеспечением армии новой техникой. Особо сильно это ощущается в авиации ВСУ.

Такое мнение он озвучил в интервью для украинских СМИ, передает Обозреватель.

По его словам, Украине необходимо срочно решать этот вопрос, особенно учитывая трагический опыт с катастрофой Ан-26 в Чугуеве, ведь если этого не сделать трагедия может повториться с другим самолетом.

"С обеспечением современной техникой у нас провал. Прежде всего следует обратить внимание на нашу авиацию. Летательная техника в большинстве своем старая, еще времен Советского Союза. А потом случаются трагедии… 43 года самолету, рухнувшему на чугуевском аэродроме. Можете себе представить? Смог бы сейчас ездить "жигуленок", выпущенный в 1977 году? Конечно, нет", – сказал Кривонос.

Кроме того, подчеркнул он, трагедия с Ан-26 стала еще и имиджевым ударом по украинской авиационной промышленности, потенциал которой не используется.

Замсекретаря СНБО отметил, что Украина нуждается в большом количестве новых самолетов и вполне способна их производить. Кривонос уверен, что завод "Антонов" может выпускать военно-транспортные самолеты не только для Вооруженных сил Украины, но и для зарубежных партнеров, которые в этом заинтересованы.

"Надо срочно принимать решение: уважаемые, или мы модернизируем технику времен Советского Союза, есть такой путь, или начинаем работать с нашими партнерами по использованию авиационной техники стран НАТО. Подчеркиваю, что авиазаводы у нас есть, но они стоят, потому что нет заказов, нет государственной программы развития авиационной промышленности", – резюмировал замсекретаря СНБО.



Напомним, чудом выживший курсант поразил признанием о произошедшем на борту Ан-26.

Как сообщала Politeka, мать выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта просит о помощи для сына.