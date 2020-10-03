На місці авіакатастрофи "АН-26" під Харковом провели панахиду за загиблими курсантами

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного"з місця подій.

На місці трагедії встановили тимчасовий пам'ятний знак. Пізніше на його місці військові планують розмістити повноцінний монумент.

Курсантів і офіцерів поховали на місці трагедії. Сім'ї загиблих, знайомі та побратими прийшли проводити курсантів та членів екіпажу в останню путь.

Рад телеграм-каналів публікує фото з місця прощання з хлопцями.

Нагадаємо, Україну сколихнула страшна трагедія, яка сталася 25 вересня на Харківщині. Під час планового навчального польоту впав і розбився літак.

Сталося це недалеко від військового аеропорту біля міста Чугуїв. В авіакатастрофі загинули 26 людей — курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та екіпаж літака.

В живих залишився тільки один курсант.

Нагадаємо, дивом вижив курсант вразив зізнанням про те, що сталося на борту Ан-26.

Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.