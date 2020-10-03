На месте авиакатастрофы "АН-26" под Харьковом провели панихиду по погибшим курсантам
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного" с места событий.
На месте трагедии установили временный памятный знак. Позже на его месте военные планируют разместить полноценный монумент.
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Курсантов и офицеров похоронили на месте трагедии. Семьи погибших, знакомые и побратимы пришли проводить курсантов и членов экипажа в последний путь.
Рад телеграм-каналов публикует фото с места прощания с парнями.
Напомним, Украину всколыхнула страшная трагедия, которая произошла 25 сентября на Харьковщине. Во время планового учебного полета упал и разбился самолет.
Случилось это недалеко от военного аэропорта возле города Чугуев. В авиакатастрофе погибли 26 человек — курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и экипаж самолета.
В живых остался только один курсант.
Напомним, чудом выживший курсант поразил признанием о том, что произошло на борту Ан-26.
Как сообщала Politeka, мать курсанта, выжившего в катастрофе Ан-26, просит о помощи для сына.