Колишній військовополонений Богдан Пантюшенко повернувся на Донбас захищати Україну
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис бійця ЗСУ у соцмережі.
Так, Пантюшенко, який провів майже 5 років у полоні бойовиків і був звільнений в рамках обміну полоненими в грудні 2019 року, повернувся на фронт.
Він також розповів про те, як змінилась українська армія за ці роки.
"Я вже деякий час знаходжусь у своєму підрозділі в Донецькій області. Хочу поділитися своїми спостереженнями. В загальному, все непогано… Техніка, звичайно, не найновіших зразків, але справна і готова до застосування, проблем з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами не спостерігаються, люди підготовлені", - написав він.
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Найголовнішою проблемою серед військових на фронті Пантюшенко вважає відсутність патріотично-просвітницького виховання та низьку якість українського цифрового телевізійного мовлення поблизу лінії фронту.
"По телебаченню (Т2) найкраще показують центральні канали РФ та канали з окупованих територій. Українське ТБ можливо дивитись лише у ясну погоду. Якщо дощ чи сильний вітер - сигнал зникає. До речі, з мого досвіду, на окупованих територіях ситуація по ТБ така ж сама, і це велика ганьба для нашої держави, наслідки зрозумілі… Військовослужбовці недостатньо орієнтуються в політичній ситуації в Україні та світі, отже не в змозі об'єктивно відрізнити своїх від ворогів", - написав колишній військовополонений.
Як відомо, Богдан Пантюшенко був командиром танка 1-ї окремої танкової бригади. Позвиний - "Броня". Він потрапив у полон під час операції біля села Спартак в районі Донецького аеропорту. В січні 2015 року танк Пантюшенка разом з іншими мав вийти до Путилівського мосту, закріпитися і забезпечити прохід саперів, які планували підірвати міст, по якому бойовики висувалися з Донецька.
В жовтні 2019 року так званий суд "ДНР" засудив Пантюшенка до 18 років тюрми. Майже рік тому, 29 грудня 2019 року, його та ще 75 людей було звільнено з полону бойовиків та передано Києву в рамках "великого обміну" полоненими.
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