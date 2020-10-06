Життя в "Л/ДНР" виявилося не таким, як обіцяли

Жителі ОРДО поскаржилися на життя при окупаційній владі

Своє обурення в ситуації, що склалася, жителі Донецька висловили в соцмережах, передає Диалог.иа.

Люди скаржаться на зарплати, які або не виплачують, або зменшують до грабіжницьких Сум.

"Злидні кругом, безнадія, і хто тепер буде запевняти, що Україна нас "вбивала"? Ситуація сьогодні вже точно не на користь "ДНР", - наводять ЗМІ слова жителів"ДНР".

Найбільш плачевна ситуація зараз у шахтарів і працівників освіти.

"Очікували одне, а отримали повний п... Виживаємо, а не живемо", "Геноцид триває... Слава "ДНР"", "Скоро самі будемо просити Україну повернутися, набридло так жити, вже межа", - пишуть жителі ОРДЛО в соцмережах.

Раніше стало відомо, що жителі окупованої території Донецької області виходять на мітинги з вимогою погасити перед ними заборгованості по зарплаті.

Як повідомив журналіст Денис Казанський, в "ДНР" працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість по заробітній платі.

Також стало відомо, що в ОРДО окупаційні адміністрації РФ і НЗФ "ДНР" слідом за забороною української мови хочуть викорінити наявність українських паспортів у жителів ОРДО.

Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.

Також писала Politeka, що на Львівщині триває протест шахтарів: люди готові на відчайдушні кроки.