Загиблих у стрішній трагедії АН-26 курсантів ховали зі всіма почестями, тоді як для морпіха Журавля та комбрига Коростельова таких торжеств не влаштовували Як передає Politeka , про це написав журналіст і блогер Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в соцмережі. Він зазначив, що у Харкові відбулась церемонія прощання з курсантами і офіцерами, що загинули на АН-26 - урочиста і офіційна. На заході були присутні перші обличчя держави і президент Володимир Зеленський.

"Слів нема - трагедія жахлива. Віддати шану військовослужбовцям - треба. Вони загинули під час виконання службових обов'язків, читатйте - захищаючи Украну. Захищати - це не тільки з автоматом в траншеї. Я щиро вітаю те, що керівники держави і президент Зеленський особисто віддають шану курсантам і офіцерам, загиблим на АН-26 в Чугуєві, пілотам і пасажирам, загиблим на "Боінгу" в Ірані... Я тільки збагнути не можу - чому без урочистостей ховали комбрига Коростельова, загиблого в АТО/ООС? Чому тихо і непомітно пройшов похорон жахливо загиблого сержана Журавля - без перших осіб і президента?" - запитав журналіст.

Також, за його словами, без торжеств відбувались поховання і інших солдат і офіцерів, яких в період "замирення" від вересня 2019 до липня 2020 року загинуло більше ніж роком раніше.