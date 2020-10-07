Погибших в страшной трагедии АН-26 курсантов хоронили со всеми почестями, тогда как для морпеха Журавля и комбрига Коростелева таких торжеств не устраивали Как передает Politeka, об этом написал журналист и блогер Дмитрий Вовнянко на своей странице в соцсети. Он отметил, что в Харькове состоялась церемония прощания с курсантами и офицерами, погибшими на АН-26 - торжественная и официальная. На мероприятии присутствовали первые лица государства и президент Владимир Зеленский.

"Слов нет - трагедия ужасная. Отдать дань уважения военнослужащим - надо. Они погибли при исполнении служебных обязанностей, читать - защищая Украна. Защищать - это не только с автоматом в траншее. Я искренне приветствую то, что руководители государства и президент Зеленский лично отдают почесть курсантам и офицерам, погибшим на АН-26 в Чугуеве, пилотам и пассажирам, погибшим на "Боинге" в Иране... Я только понять не могу - почему без торжеств хоронили комбрига Коростелева, погибшего в АТО/ООС? Почему тихо и незаметно прошли похороны погибшего сержана Журавля - без первых лиц и президента?" - спросил журналист.

Также, по его словам, без торжеств происходили захоронения и других солдат и офицеров, которых в период "замирения" с сентября 2019 по июль 2020 года погибло больше чем годом ранее.