Помер відомий всій Україні волонтер Роман

Про його смерть повідомив у Фейсбук фонд "Повернись живим", інформує Politeka.

Повідомляється, що волонтера 6 жовтня вбив інсульт.

"Цей пост не буде сопливим, тому що Ромі б це не сподобалося. У ньому не буде прохань допомогти його родині, тому що він був успішним, і сім'ї буде за що жити. Ми просто хочемо, щоб ви знали, що така людина була серед нас. І що його більше немає", - сказано в повідомленні Фонду.

В організації відзначили, що Роман не любив скаржитися або страждати, він був з тих людей, хто вважає за краще працювати і домагатися поставлених цілей.

"Рома був одним з тих, на кого ми показували пальцем, коли нас запитували: "А звідки у вас зарплати?",- розповіли у фонді.

Також в організації розповіли про юність померлого волонтера.

"В універі Рома був капітаном збірної команди КВК. Він з нею виграв все, що було можливо. Але одним КВН Рома не обмежувався. Він був капітаном від природи. Люди любили його і йшли за ним", – повідомили у фонді.

Також відомо, що у Романа залишилися дружина і син, одако їм допомога не потрібна, так як померлий чоловік подбав про їхнє майбутнє. У фонді розповіли про волонтера лише тому, щоб про нього пам'ятали українці.

Раніше ми писали, що в столицю доставили бійців ЗСУ, які отримали поранення від підриву на вибуховому пристрої на Донбасі. Про це повідомляє волонтер Наталія Юсупова.

Вона розповіла, що 2 жовтня в Київський госпіталь доставили бійців, які днями підірвалися на вибуховому пристрої на Донбасі. Серед поранених українських військових є воїни з ампутацією.

Також Юсупова повідомила, що кілька днів тому в реанімації помер боєць, у якого було дуже важке поранення.

Крім того, за її словами, в госпіталі знаходяться бійці ЗСУ не тільки з пораненнями, але і з різними хворобами.

"Незважаючи на перемир'я, воїнів у госпіталях багато. З пораненнями, з важкими хворобами, з онко. Лікують їх прекрасні лікарі, роблять складні операції, при цьому є позиції, які закривають волонтери. У гематології лежать бійці з важкими захворюваннями онко", - написала Юсупова.

Харків'янка Євгенія Шпак розповіла свою зворушливу історію, коли війна змінила її життя. У 2013-2014 роках Євгенія працювала дизайнером в приватній компанії і разом з чоловіком ростила двох дочок. Як зізнається жінка, вона була аполітична, але все змінилося навесні 2014 року, коли побачила, що з Росії до Харкова завозять "протестувальників".

"У мене є машина, і хлопці з Харківської "самооборони" попросили з'їздити з ними до кордону і подивитися, що відбувається. Там ми своїми очима побачили, як росіян через кордон перевозять на легкових автомобілях, а потім вони пересідають в автобуси з українськими номерами", - згадала Євгенія.

Коли в березні відбулося захоплення Харківської ОДА і скинули український прапор, а вивісили російський триколор – це стало для Євгенії шоком, тоді її нейтральне ставлення до росіян повністю змінилося.

"Я ж не приїжджала до них в Білгород і не скидала прапор з їх адміністрації, не топталася по ньому! Яке вони мали право таке творити? Це стало якимось таким спусковим моментом, я все усвідомила. Потім стали прибувати перші біженці з Донбасу-з Краматорська і Слов'янська. Я залишила волонтерам свій телефон. На випадок патової ситуації: якщо потрібно прихистити біженців-наприклад, мати з дітьми, людей похилого віку", – згадує Євгенія.

Спочатку харків'янка знайшла волонтера, якому збирала і передавала допомогу армії. Потім, маючи золоті руки, сама робити скрині" під вінтаж " – причому з ящиків з-під снарядів. Продавала, а на виручені гроші купувала необхідне воїнам.

Нагадавши, на Донбасі обірвалося життя "кіборга" з Дніпра: "захищав Україну з 2014 року".

Раніше Politeka повідомляла, що на Донбасі обірвалося життя бійця ЗСУ: відомі перші подробиці трагедії.

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