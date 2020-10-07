Скончался известный всей Украине волонтер Роман

О его кончине сообщил в Фейсбук фонд "Повернись живым", информирует Politeka.

Сообщается, что волонтера 6 октября убил инсульт.

"Этот пост не будет сопливым, потому что Роме бы это не понравилось. В нем не будет просьб помочь его семье, потому что он был успешным, и семье будет за что жить. Мы просто хотим, чтобы вы знали, что такой человек был среди нас. И что его больше нет", – сказано в сообщении фонда.

В организации отметили, что Роман не любил жаловаться или страдать, он был из тех людей, кто предпочитает работать и добиваться поставленных целей.

"Рома был одним из тех, на кого мы показывали пальцем, когда нас спрашивали: "А откуда у вас зарплаты?", – рассказали в фонде.

Также в организации рассказали о юности умершего волонтера.

"В универе Рома был капитаном сборной команды КВН. Он с ней выиграл все, что было возможно. Но одним КВН Рома не ограничивался. Он был капитаном от природы. Люди любили его и шли за ним", – сообщили в фонде.

Также известно, что у Романа остались супруга и сын, одако им помощь не требуется, так как умерший мужчина позаботился об их будущем. В фонде рассказали о волонтере лишь потому, чтобы о нем помнили украинцы.

Ранее мы писали, что в столицу доставили бойцов ВСУ, получивших ранения от подрыва на взрывном устройстве на Донбассе. Об этом сообщает волонтер Наталья Юсупова.

Она рассказала, что 2 октября в Киевский госпиталь доставили бойцов, которые на днях подорвались на взрывном устройстве на Донбассе. Среди раненых украинских военных есть воины с ампутацией.

Также Юсупова сообщила, что несколько дней назад в реанимации скончался боец, у которого было очень тяжелое ранение.

Кроме того, по ее словам, в госпитале находятся бойцы ВСУ не только с ранениями, но и с различными болезнями.

"Несмотря на перемирие, воинов в госпиталях много. С ранениями, с тяжелыми болезнями, с онко. Лечат их прекрасные доктора, делают сложные операции, при этом есть позиции, которые закрывают волонтеры. В гематологии лежат бойцы с тяжелыми заболеваниями онко", - написала Юсупова.

Харьковчанка Евгения Шпак рассказала свою трогательную историю, когда война изменила ее жизнь. В 2013-2014 годах Евгения работала дизайнером в частной компании и вместе с мужем растила двух дочерей. Как признается женщина, она была аполитична, но все изменилось весной 2014 года, когда увидела, что из России в Харьков завозят "протестующих".

"У меня есть машина, и ребята с харьковской "самообороны" попросили съездить с ними к границе и посмотреть, что происходит. Там мы своими глазами увидели, как россиян через границу перевозят на легковых автомобилях, а потом они пересаживаются в автобусы с украинскими номерами", - вспомнила Евгения.

Когда в марте произошел захват Харьковской ОГА и сбросили украинский флаг, а вывесили российский триколор – это стало для Евгении шоком, тогда ее нейтральное отношение к россиянам полностью изменилось.

"Я же не приезжала к ним в Белгород и не сбрасывала флаг с их администрации, не топталась по нему! Какое они имели право такое творить? Это стало каким-то таким спусковым моментом, я все осознала. Потом стали прибывать первые беженцы с Донбасса – из Краматорска и Славянска. Я оставила волонтерам свой телефон. На случай патовой ситуации: если нужно приютить беженцев – например, мать с детьми, стариков", – вспоминает Евгения.

Сначала харьковчанка нашла волонтёра, которому собирала и передавала помощь армии. Потом, имея золотые руки, сама делать сундуки "под винтаж" – причем из ящиков из-под снарядов. Продавала, а на вырученные деньги покупала необходимое воинам.

Напомним, на Донбассе оборвалась жизнь "киборга" из Днепра: "защищал Украину с 2014 года".

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