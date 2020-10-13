Зупинилося серце ветерана АТО і дружини екс-комбата "Слобожанщини" Інни Янголенко

Про це в Facebook повідомила волонтер Олена Харківська.

Трагедія сталася вчора вночі, 12 жовтня.

За словами волонтера, ветерана АТО Інну Янголенко добив китайський вірус.

Олена Харківська нагадала, що Інна Янголенко разом зі своїм чоловіком Андрієм, який раніше очолював батальйон "Слобожанщина", стали жертвами теракту в 2015 році.

Тоді їх автомобіль підірвали радіокерованою міною, в результаті чого Інна отримала баротравму легенів і серця.

У Інни залишився чоловік і двоє синів.

"Тоді отримавши множинні поранення Інна буквально повернулася з того світу. У них двоє прекрасних синів, які люблять Україну. Легкі Інни сильно постраждали під час вибуху і не витримали цю нову інфекцію. Страшна втрата для сім'ї, друзів та України! Дуже співчуваю мамі Інни, чоловікові Андрію Олександровичу і синам. Тримайтеся.. Впевнена, що поховати Інну Янголенко треба на Алеї Слави!", - написала волонтер в Facebook.

"Дуже шкода, співчуття рідним і друзям", "дуже сумно, царство Небесне", "співчуваю...""Нехай земля їй буде пухом", "Героям України Слава", " Пам'ятаю її, 2014-й, був здивований, коли побачив їх сім'ю на фронті. Царство небесне і вічна пам'ять", "низький уклін і вічна пам'ять героїчним жінкам на цій проклятій війні", "нехай з Господом відпочиває", "Царство Небесне тобі Інна ,і вічна пам'ять, а Андрію мої співчуття. Тримайся друже!",- написали українці в коментарях.

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