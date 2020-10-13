Зупинилося серце ветерана АТО і дружини екс-комбата "Слобожанщини" Інни Янголенко
Про це в Facebook повідомила волонтер Олена Харківська.
Трагедія сталася вчора вночі, 12 жовтня.
За словами волонтера, ветерана АТО Інну Янголенко добив китайський вірус.
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Олена Харківська нагадала, що Інна Янголенко разом зі своїм чоловіком Андрієм, який раніше очолював батальйон "Слобожанщина", стали жертвами теракту в 2015 році.
Тоді їх автомобіль підірвали радіокерованою міною, в результаті чого Інна отримала баротравму легенів і серця.
У Інни залишився чоловік і двоє синів.
"Тоді отримавши множинні поранення Інна буквально повернулася з того світу. У них двоє прекрасних синів, які люблять Україну. Легкі Інни сильно постраждали під час вибуху і не витримали цю нову інфекцію. Страшна втрата для сім'ї, друзів та України! Дуже співчуваю мамі Інни, чоловікові Андрію Олександровичу і синам. Тримайтеся.. Впевнена, що поховати Інну Янголенко треба на Алеї Слави!", - написала волонтер в Facebook.
"Дуже шкода, співчуття рідним і друзям", "дуже сумно, царство Небесне", "співчуваю...""Нехай земля їй буде пухом", "Героям України Слава", " Пам'ятаю її, 2014-й, був здивований, коли побачив їх сім'ю на фронті. Царство небесне і вічна пам'ять", "низький уклін і вічна пам'ять героїчним жінкам на цій проклятій війні", "нехай з Господом відпочиває", "Царство Небесне тобі Інна ,і вічна пам'ять, а Андрію мої співчуття. Тримайся друже!",- написали українці в коментарях.
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