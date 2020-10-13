Остановилось сердце ветерана АТО и жены экс-комбата "Слобожанщины" Инны Янголенко
Об этом в Facebook сообщила волонтер Елена Харьковская.
Трагедия произошла вчера ночью, 12 октября.
По словам волонтера, ветерана АТО Инну Янголенко добил китайский вирус.
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Елена Харьковская напомнила, что Инна Янголенко вместе со своим супругом Андреем, который ранее возглавлял батальон "Слобожанщина", стали жертвами теракта в 2015 году.
Тогда их автомобиль подорвали радиоуправляемой миной, в результате чего Инна получила баротравму легких и сердца.
У Инны остался муж и двое сыновей.
"Тогда получив множественные ранения Инна буквально вернулась с того света. У них двое прекрасных сыновей, любящих Украину. Легкие Инны сильно пострадали при взрыве и не выдержали эту новую инфекцию. Страшная потеря для семьи, друзей и Украины! Очень соболезную маме Инны , мужу Андрею Александровичу и сыновьям. Держитесь.. Уверена , что похоронить Инну Янголенко надо на Аллее Славы!", - написала волонтер в Facebook.
"Очень жаль, соболезнования родным и друзьям", "Очень грустно, царство небесное", "Соболезную..." "Пусть земля ей будет пухом", "Героям Украины Слава", "Помню ее, 2014-й, был удивлен, когдан увидел их семью на фронте. Царство небесное и вечная память", "Низкий поклон и вечная память героическим женщинам на этой проклятой войне", "Пусть с Господом отдыхает", "Царствие небесное тебе Инна ,и вечная память, а Андрею мои соболезнования. Держись дружище!", - написали украинцы в комментариях.
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