Остановилось сердце ветерана АТО и жены экс-комбата "Слобожанщины" Инны Янголенко

Об этом в Facebook сообщила волонтер Елена Харьковская.

Трагедия произошла вчера ночью, 12 октября.

По словам волонтера, ветерана АТО Инну Янголенко добил китайский вирус.

Елена Харьковская напомнила, что Инна Янголенко вместе со своим супругом Андреем, который ранее возглавлял батальон "Слобожанщина", стали жертвами теракта в 2015 году.

Тогда их автомобиль подорвали радиоуправляемой миной, в результате чего Инна получила баротравму легких и сердца.

У Инны остался муж и двое сыновей.

"Тогда получив множественные ранения Инна буквально вернулась с того света. У них двое прекрасных сыновей, любящих Украину. Легкие Инны сильно пострадали при взрыве и не выдержали эту новую инфекцию. Страшная потеря для семьи, друзей и Украины! Очень соболезную маме Инны , мужу Андрею Александровичу и сыновьям. Держитесь.. Уверена , что похоронить Инну Янголенко надо на Аллее Славы!", - написала волонтер в Facebook.

"Очень жаль, соболезнования родным и друзьям", "Очень грустно, царство небесное", "Соболезную..." "Пусть земля ей будет пухом", "Героям Украины Слава", "Помню ее, 2014-й, был удивлен, когдан увидел их семью на фронте. Царство небесное и вечная память", "Низкий поклон и вечная память героическим женщинам на этой проклятой войне", "Пусть с Господом отдыхает", "Царствие небесное тебе Инна ,и вечная память, а Андрею мои соболезнования. Держись дружище!", - написали украинцы в комментариях.

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