Музикант Тарас Тополя повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак отримав третю службову квартиру в Києві





Як передає Politeka.net , невдоволення артист і волонтер висловив на своїй сторінці в Facebook

"Нова квартира заради миру. Обіцяв більше не писати про різнобарвне рішалово. Тільки про антитіла. Але люди скаржаться, владу розводити руками", - зазначив артист.

Музикант іронічно підкреслив, що обов'язковим пунктом реформи армії на шляху до НАТО є надання державою щонайменше трьох квартир головнокомандувачу ЗСУ.

"Попри очманілу реорганізацію медичних сил, масову ліквідацію посад, виведення поза штатом і звільнення професійних фахівців під поглядом реформи "типу як в NATO", є і хороші новини! Генерал Збройних сил Хомчак розписав на Головнокомандувача Збройних сил Хомчака ще одну квартиру", - повідомив артист.