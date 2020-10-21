Музикант Тарас Тополя повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак отримав третю службову квартиру в Києві
Як передає Politeka.net, невдоволення артист і волонтер висловив на своїй сторінці в Facebook.
"Нова квартира заради миру. Обіцяв більше не писати про різнобарвне рішалово. Тільки про антитіла. Але люди скаржаться, владу розводити руками", - зазначив артист.
Музикант іронічно підкреслив, що обов'язковим пунктом реформи армії на шляху до НАТО є надання державою щонайменше трьох квартир головнокомандувачу ЗСУ.
"Попри очманілу реорганізацію медичних сил, масову ліквідацію посад, виведення поза штатом і звільнення професійних фахівців під поглядом реформи "типу як в NATO", є і хороші новини! Генерал Збройних сил Хомчак розписав на Головнокомандувача Збройних сил Хомчака ще одну квартиру", - повідомив артист.
Тополя підкреслив, що це вже перший "бонус" від держави для військового.
"Третю! Тепер у столиці. Сміливий, авторитетний, рішучий - саме таким має бути головний військовий країни! Та й молодій родині головнокомандувача Хомчака і губернаторці Чернігівської обл. Коваленко дійсно потрібні нові квадратні метри! Всім заздрісникам в погонах які десятиліттями стоять в черзі на службове житло раджу заспокоїтися, брати приклад і сумлінно служити Народу", - іронічно підсумував музикант.
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