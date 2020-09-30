Кремль повторил за Фокиным заявление об отсутствии войны между Россией и Украиной

В частности, в Кремле еще раз указали, якобы на оккупированном Россией Донбассе "идет внутриукраинский конфликт", а не война между РФ и Украиной.

Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщили журналисты издания УНИАН.

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Также ранее сообщалось, что Песков в панике настоятельно попросил Анкару воздержаться от военной помощи Баку. Там считают, что это лишь раздует конфликт в Нагорном Карабахе.

При этом Песков явно лукавит, ведь на днях азербайджанцы, находящиеся в Иране, зафиксировали на камеру передвижение российской техники с территории Ирана в сторону армянской границы.

Напомним, Зеленский отчитал Фокина за слова об отсутствии сражения с Россией.

Также Politeka сообщала, Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.

Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.