"На Донбассе не происходит и не происходило войны между Россией и Украиной. Там – внутриукраинский конфликт", – высказался он.

Таким образом представитель российской власти прокомментировал подобные слова уже уволенного с должности первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина. Песков расхвалил Фокина, заявив, что так Фокин "солидаризировался с очевидностью в этом вопросе".

"Скорее всего, украинский представитель солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась в течение не одного года", – ответил он.