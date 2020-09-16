Мировое сообщество уверено, что любое решение по "СП-2" не изменит модели поведения РФ на политической арене

В России всерьез испугались того, что Германия заблокирует строительство «Северного потока-2» после скандала с отравлением Алексея Навального

Дошло до того, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал мировое сообщество «не политизировать вопрос» строительства газопровода, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Он заявил, что «Северный поток-2» – это не политический, а коммерческий проект, в котором заинтересованы как сама Российская Федерация, так и страны Евросоюза, и в первую очередь Германия.

Пескову также очень не понравились слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как известно, она заявила, что как бы не разрешилась ситуация со строительством газопровода, это никак не поменяет модель поведения РФ на международной арене, упомянув отравление Скрипалей, войны с участием российских наемников в Грузии, Украине и Сирии, вмешательство в выборы в разных странах мира.

Спикер Путина назвал такое заявление «проявлением ангажированности и непониманием реальности».

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал США и Германию окончательно отказаться от строительства «Северного потока-2».

Он отметил, что покушение на жизнь оппозиционера Навального, критикующего российскую власть, за два дня до запланированных дебатов по отношениям между Евросоюзом и Россией, которые были запланированы в Берлине, – это «вызов для всего демократического сообщества».

По его мнению, строительство СП-2 сломает изнутри энергетическую политику ЕС и сделает его зависимым от российского газа. Более того, после запуска газопровода Россия получит влияние на Германию, которая является одним из наиболее важных партнеров ЕС и НАТО в экономическом и политическом отношении.

Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.

Как писала Politeka, Лукашенко готовит ответку Европе на санкции против Беларуси.

Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.