Музыкант Тарас Тополя сообщил, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак получил третью служебную квартиру в Киеве





Как передает Politeka.net , недовольство артист и волонтер высказал на своей страничке в Facebook

"Новая квартира ради мира. Обещал больше не писать о разноцветном решалове. Только про Антитела. Но люди жалуются, власть разводить руками", - отметил артист.

Музыкант иронично подчеркнул, что обязательным пунктом реформы армии на пути в НАТО является предоставление государством по меньшей мере трех квартир главнокомандующему ВСУ.

"Несмотря на ошалевшую реорганизацию медицинских сил, массовую ликвидацию должностей, вывод вне штата и увольнение профессиональных специалистов под взглядом реформы «типа как в NATO», есть и хорошие новости! Генерал Вооруженных сил Хомчак расписал на главнокомандующего Вооруженных сил Р. Хомчака еще одну квартиру", - сообщил артист.