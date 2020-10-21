Музыкант Тарас Тополя сообщил, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак получил третью служебную квартиру в Киеве
Как передает Politeka.net, недовольство артист и волонтер высказал на своей страничке в Facebook.
"Новая квартира ради мира. Обещал больше не писать о разноцветном решалове. Только про Антитела. Но люди жалуются, власть разводить руками", - отметил артист.
Музыкант иронично подчеркнул, что обязательным пунктом реформы армии на пути в НАТО является предоставление государством по меньшей мере трех квартир главнокомандующему ВСУ.
"Несмотря на ошалевшую реорганизацию медицинских сил, массовую ликвидацию должностей, вывод вне штата и увольнение профессиональных специалистов под взглядом реформы «типа как в NATO», есть и хорошие новости! Генерал Вооруженных сил Хомчак расписал на главнокомандующего Вооруженных сил Р. Хомчака еще одну квартиру", - сообщил артист.
Тополя подчеркнул, что это уже первый "бонус" от государства для военного.
"Третью! Теперь в столице. Смелый, авторитетный, решительный - именно таким должен быть главный военный страны! Да и молодой семье главнокомандующего Хомчака и губернаторше Черниговской обл. Коваленко действительно нужны новые квадратные метры! Всем завистникам в погонах которые десятилетиями стоят в очереди на служебное жилье советую успокоиться, брать пример и добросовестно служить Народу", - иронично подытожил музыкант.
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