Український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська спрогнозувала, коли в Україні закінчиться важкий період з коронавірусом
Думкою з приводу розвитку цього захворювання доктор медичних наук, професор поділилася на брифінгу Міністерства охорони здоров'я 22 жовтня.
Відео з виступом лікаря було опубліковано на офіційному каналі Кабміну в Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
За її прогнозами, важкий період пандемії коронавірусу в країні вщухне або закінчиться приблизно в березні наступного року. Медик закликала не впадати в паніку, а слухати поради свого лікаря і виконувати елементарні методи запобігання поширенню хвороби.
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"Потрібно розуміти, що це захворювання тривале, швидко воно не проходить, супроводжується важким навантаженням на системи охорони здоров'я. Пам'ятайте, що ви можете стати тим джерелом інфекції смертельного захворювання для людей з груп ризику", – зазначила вона.
Також вона закликала дотримуватися таких же правил і тих, хто вже перехворів COVID-19. За її словами, випадки повторного зараження відомі, хоч і мало, а імунітет ще вивчається.
"Я всім бажаю здоров'я. І головне, допоможіть нам, будь ласка, пережити важкий сезон. Так як в найближчі місяці ми очікуємо зростання кількості захворювань. А вже ближче до березня, або й раніше, може бути, ситуація покращитися", – підсумувала Голубовська.
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