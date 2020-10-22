Український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська спрогнозувала, коли в Україні закінчиться важкий період з коронавірусом

Думкою з приводу розвитку цього захворювання доктор медичних наук, професор поділилася на брифінгу Міністерства охорони здоров'я 22 жовтня.

Відео з виступом лікаря було опубліковано на офіційному каналі Кабміну в Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За її прогнозами, важкий період пандемії коронавірусу в країні вщухне або закінчиться приблизно в березні наступного року. Медик закликала не впадати в паніку, а слухати поради свого лікаря і виконувати елементарні методи запобігання поширенню хвороби.

"Потрібно розуміти, що це захворювання тривале, швидко воно не проходить, супроводжується важким навантаженням на системи охорони здоров'я. Пам'ятайте, що ви можете стати тим джерелом інфекції смертельного захворювання для людей з груп ризику", – зазначила вона.



Також вона закликала дотримуватися таких же правил і тих, хто вже перехворів COVID-19. За її словами, випадки повторного зараження відомі, хоч і мало, а імунітет ще вивчається.

"Я всім бажаю здоров'я. І головне, допоможіть нам, будь ласка, пережити важкий сезон. Так як в найближчі місяці ми очікуємо зростання кількості захворювань. А вже ближче до березня, або й раніше, може бути, ситуація покращитися", – підсумувала Голубовська.

Нагадаємо, лікар-пульмонолог Світлана Гук розкрила несподівані факти про китайський вірус.

Також Politeka писала, що українським лікарям видали будівельні окуляри та непридатні халати для захисту від вірусу, відео.



