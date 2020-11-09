Ігор Кондратюк наполягає на тому, що діалог Росії і України повинен початися після звільнення Криму і повернення Україні контролю над кордоном

Крім того, український продюсер заявив, що не бажає знати Росію до тих пір, поки Крим окупований і йде війна на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв'ю для видання "Телеграф".

Кондратюк також зазначив, що не може зрозуміти українців, які байдуже ставляться до війни на Донбасі та анексії Криму.

"Я не розумію, чому всім українцям незрозуміло, що в березні 2014 року відбулася військова агресія Росії проти України, в результаті якої окупований Крим і розв'язана братовбивча війна на сході?",- заявив він.

При цьому телеведучий пояснив, що у нього є лише два пояснення, чому деякі українці нерозуміють очевидних речей про війну і анексію.

"Таке нерозуміння деякими українцями цих очевидних речей можливе з двох причин: у них низький інтелектуальний рівень або бажання бути колабораціоністами, тобто - допомагати і виправдовувати агресора. Більше у мене пояснень немає", - пояснив Кондратюк.

Крім того, продюсер виступив за повний розрив відносин між Україною і Росією.

"Я - за 100%-ий розрив відносин з Росією до звільнення Криму і виходу української армії на східні кордони країни. До тих пір я цю країну знати не хочу", – резюмував телеведучий.

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