Після провалу Верховної Ради відстрочки по фіскалізації ФОПів на рік підприємці вирішили так просто не здаватися

У понеділок, 9 листопада, підприємці перейшли від погроз перекривати дороги до прямих дій, і вже стало відомо про те, що в Дніпропетровській, Львівській, Херсонській, Закарпатській, Миколаївській областях заблоковані траси, причому у Львівській області перекриті всі шість міжнародних трас, повідомляє телеграм-канал PavlovskyNEWS, опублікувавши відповідне відео.

Як видно на записі, люди ходять туди і назад по пішохідних переходах, тому формально законодавство не порушують

За інформацією телеграм-каналу VESTI, на Закарпатті ФОПи перекрили трасу Київ-Чоп. Вони вимагають від Верховної Ради прийняти закон про скасування касових апаратів, погрожуючи подальшим перекриттям доріг доти, поки їх не почують.

Активісти не пропускають нікого, крім швидкої допомоги та поліції. На трасі вже утворився величезний затор.

На сторінці "Підприємці України/#SaveФОП" публікують кадри з різних регіонів України, де почалися акції. Так, У Сумах та Дніпрі натовпи підприємців також перекрили дорогу. У них в руках плакати "SaveФОП", "Я плачу податки" тощо.

Як відомо, депутати Верховної Ради не підтримали законопроект про відстрочку на рік обов'язкового використання касових апаратів (PPO) для ФОПів.

Тому вже з 1 січня 2021 року вводиться РРО для деяких видів діяльності II-IV груп фізосіб-підприємців. З 1 квітня наступного року РРО стане обов'язковим для всіх платників єдиного податку II-IV груп.

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