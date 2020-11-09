После провала Верховной рады отстрочки по фискализации ФОПов на год предприниматели решили так просто не сдаваться

В понедельник, 9 ноября, предприниматели перешли от угроз перекрывать дороги к прямым действиям, и уже стало известно о том, что в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Закарпатской, Николаевской областях заблокированы трассы, причем во Львовской области перекрыты все шесть международных трасс, сообщает телеграмм-канал PavlovskyNEWS, опубликовав соответствующее видео.

Как видно на записи, люди ходят туда и обратно по пешеходным переходам, поэтому формально законодательство не нарушают

По информации телеграмм-канала VESTI, в Закарпатье ФОПы перекрыли трасу Киев-Чоп. Они требуют от Верховной рады принять закон об отмене кассовых аппаратов, угрожая дальнейшим перекрытием дорог до тех пор, пока их не услышат.

Активисты не пропускают никого, кроме скорой помощи и полиции. На трассе уже образовался огромный затор.

На странице «Підприємці України / #SaveФОП» публикуют кадры из разных регионов Украины, где начались акции. Так, в Сумах и Днепре толпы предпринимателей также перекрыли дорогу. У них в руках плакаты «SaveФОП», «Я плачу налоги» и тому подобное.

Как известно, депутаты Верховной Рады не поддержали законопроект об отсрочке на год обязательного использования кассовых аппаратов (PPO) для ФОПов.

Поэтому уже с 1 января 2021 года вводится РРО для некоторых видов деятельности II-IV групп физлиц-предпринимателей. С 1 апреля следующего года РРО станет обязательным для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

Напомним, с украинцев «сдирают» деньги на содержание пенсионеров, известна сумма.

Как сообщала Politeka, под Верховной Радой митингуют шахтеры.

Также Politeka писала, что Рада вводит новые наказания для украинцев.