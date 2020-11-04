"За рисковую фискализацию!", "Голос белого бизнеса слышен, контрабанде в Украине не быть!", - эти и другие лозунги звучали под Верховной Радой, где собрался СВЕТО-митинг ответственного бизнеса. Участники – 10 ассоциаций-членов Украинской рады бизнеса - требовали от депутатов внедрить фискализацию рисковых категорий товаров и плательщиков взамен тотальной фискализации всего и отклонить популистские законопроекты №3853-1 и №3853-2.

Указанные законопроекты, по мнению бизнеса, останавливают детенизацию в “рискованных” отраслях экономики, способствуют росту коррупции, создают нездоровую конкуренцию, дискриминируя легальный бизнес и ущемляют права потребителей.

Зато представители бизнеса призывают принять более приемлемые для экономики проекты 3087д, 3959, 2645д (с правками ко второму чтению) и другие документы, которые обеспечат институциональную реформу таможни, создание единого органа по борьбе с экономическими преступлениями, внедрят настоящую судебную реформу и тому подобное.

В акции приняли участие Ассоциация плательщиков налогов Украины, UNIA, Ассоциация Импортеров, Ассоциация импортеров и дистрибьюторов автокомпонентов, Аптечная профессиональная ассоциация Украины, Ассоциация производителей, Всеукраинская Аграрная Рада, Украинская Федерация Индустрии Безопасности, Украинская таксомоторная ассоциация, Ассоциация предприятий ИТ Украины и другие. В целом детенизации и прозрачных правил игры требуют 5500 предприятий, уплативших 80 млрд грн налога в государственные и местные бюджеты за прошлый год.

Генеральный директор Ассоциации «Украинские импортеры бытовой электроники» София Арасланова со сцены призвала депутатов не голосовать за одиозные законопроекты №3853-1 и №3853-2.

"Предложения в этих проектах ни на чем не основываются, они отменяют фискализацию в рисковых категориях. Этот законодательный спам может негативно повлиять на судьбу наших отраслей, отбросить развитие экономики на 5 лет назад. Мы, белый бизнес, не сможем конкурировать с крупными конгломератами, так называемыми «ФОПофермами», которые сбывают серый импорт", - подчеркнула госпожа Арасланова.

По мнению главы Украинской федерации индустрии безопасности Анатолия Долинного, принятие этих законопроектов может стать сигналом о приостановлении реформ в стране. «Мы говорим не только о контроле за сбытом рисковых групп товаров. Речь идет о том, что реформы должны продолжаться. Но некоторые деструктивные силы расшатывают ситуацию. Кто занимается политиканством, и наша задача – спокойно отстаивать свою позицию, не забывать, что нас больше. Наша общая позиция-необходимо сузить сферу применения фискального учета исключительно к рисковым категориям плательщиков и товаров, найти компромисс, чтобы учесть интересы в том числе и микробизнеса», - отметил глава Федерации.

А вот заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов настаивает на учете интересов аграрного сектора, значительная доля которого также находится в тени.

"Мы имеем общую проблему – черный рынок. Аграрный рынок 40% обрабатывается в черную, реализуется за кэш, и для тех, кто работает легально – это большие проблемы. И мы страдаем, потому что корабли с нашим зерном арестовывают в портах, налоговики не могут найти тех, кто нарушает закон, и вместо этого блокируют налоговые накладные нам. Один платит 2500 грн с гектара, а тот, кто с ним конкурирует, серый – 100 грн. А мы хотим, чтобы в Украине победил легальный бизнес, чтобы все платили налоги, и за счет этого они снизились. Потому что через теневой бизнес мы имеем и высокие налоги", - заявил на акции Соколов.

По его словам, сейчас Украина стоит перед выбором: либо ВР прогнется под тех, кто не хочет платить налоги, либо экономика будет развиваться так, как должна.

По словам главы Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА) Андрей Антонюк, одна из самых скрытых сфер в Украине – это рынок такси, где 50 млрд грн оборота, но 90% находятся в тени. Но ставить РРО в каждый автомобиль с шашечками господин Антонюк считает нецелесообразным.

"Фискализация должна быть разумной, для рисковых категорий. Для крупных магазинов, сетей. Мы просим депутатов учесть позицию таксистов, что не надо 200 тысяч кассовых аппаратов за 300 долларов, как и РРО. Пусть будет установлено РРО для диспетчерской службы, которая имеет всю необходимую информацию о машинах, водителях, маршрутах и тарифах, и эти службы будут выдавать е-чек всем пассажирам", - отметил глава Ассоциации. Андрей призвал все стороны к диалогу-предложил провести открытые дискуссии с участием отраслевых ассоциаций, представителей ФЛП, народных депутатов - и найти общие решения.

Свое слово сказали и профильные парламентарии. Так, депутат от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Ковалев отметил, что фискализация помогает бороться с контрабандой.

"Я поддерживаю необходимость введения фискализации РРО для ФЛП. Потому что без этого мы не сможем наполнить как местный, так и государственный бюджеты. Нам надо платить пенсии, зарплаты бюджетникам, стипендии и другие социальные выплаты. Поэтому фискализация должна быть-но тех отраслей, которые являются рисковыми. Например - бытовая техника, лекарства и другие импортные товары, которые у нас часто идут по серым и черным схемам", - резюмировал парламентарий.

Его коллега по фракции, член бюджетного комитета Николай Задорожный также считает, что фискализации нет альтернативы.

"Хочу поддержать и белый бизнес, и ФЛП. Внедрение РРО и фискализации – это единственный выход, чтобы вывести из тени нашу экономику. Мы хотим достойные пенсии, дороги и все такое, но не хотим платить налоги. Этот вопрос политизирован, и надеюсь, мы сможем в стенах парламента найти компромиссное решение", - подчеркнул Задорожний.

Во время проведения акции стало известно, что депутаты решили отсрочить обязательное введение РРО для ФЛП до 01.01.2022 года, кроме рисковых отраслей, которые ранее уже были фискализированы. Соответствующий законопроект должен был быть на этой неделе принят за основу и в целом.

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