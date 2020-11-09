Жителі ОРДЛО часто скаржаться на те, що не отримують пенсію від України, однак фактично не мають на неї права
Як передає Politeka з посиланням на replyua.net, таку думку висловив блогер Євген Медолазов.
Він наголосив, що йому нерідко доводиться чути фразу "я заробив пенсію", і особливо не по собі стає, коли чуєш цю фразу від жителів ОРДЛО.
"У нас солідарна пенсійна однорівнева система. За ті роки, що ми відраховуємо гроші в Пенсійний фонд, держава не відклала ні копійки, вона їх відразу роздала цим пенсіонерам на сьогоднішній день за рахунок працюючих", - наголосив блогер.
"Наречена" Харламова грайливо приспустила бретельки сукні з великим декольте: "Яка ж кішечка"
"Меладзе, легше": молоденькі красуні з нового складу "ВІА Гра" приголомшили пікантними нарядами
Екс-дружина Потапа підкреслила свої достоїнства високими джинсами, покруче Каменських: "Просто вогонь"
Українцям доведеться заплатити великі податки з зарплат, оренди і навіть пенсій: "потрібно внести гроші до..."
Він також зазначив, що жителі ОРДЛО не платять податки в український Пенсійний фонд, і тому взагалі не повинні отримувати пенсію, вони її отримують за рахунок працюючих на території контрольованої України.
"Це соціально несправедливо, але така політика держави, тому що їх все-таки хочуть повернути, але, потрібно сказати чесно, територію то повернуть, а місцевих, особливо, коли там буде покоління, що виросло в ОРДЛО, ні. Та й тих, що не виросли, теж, вони щиро ненавидять Україну, тому що при такому рівні антиукраїнської пропаганди, НЛП проведеної Кремлем, складно собі уявити, що там можна зробити", - вважає блогер.
Раніше повідомлялось, що в ОРДЛО від китайського вірусу помирають близько дев'яти відсотків хворих, в той час як в Україні цей показник – менше двох відсотків.
Нагадаємо, доведені до відчаю донеччани пригрозили Пушиліну.
Як повідомляла Politeka, у мережі показали, що окупанти зробили з транспортом у Луганську.
Також Politeka писала, що мешканка ОРДЛО наїлася "руського миру" і замарила Україною.