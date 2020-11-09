Жителі ОРДЛО часто скаржаться на те, що не отримують пенсію від України, однак фактично не мають на неї права

Як передає Politeka з посиланням на replyua.net, таку думку висловив блогер Євген Медолазов.

Він наголосив, що йому нерідко доводиться чути фразу "я заробив пенсію", і особливо не по собі стає, коли чуєш цю фразу від жителів ОРДЛО.

"У нас солідарна пенсійна однорівнева система. За ті роки, що ми відраховуємо гроші в Пенсійний фонд, держава не відклала ні копійки, вона їх відразу роздала цим пенсіонерам на сьогоднішній день за рахунок працюючих", - наголосив блогер.

Він також зазначив, що жителі ОРДЛО не платять податки в український Пенсійний фонд, і тому взагалі не повинні отримувати пенсію, вони її отримують за рахунок працюючих на території контрольованої України.

"Це соціально несправедливо, але така політика держави, тому що їх все-таки хочуть повернути, але, потрібно сказати чесно, територію то повернуть, а місцевих, особливо, коли там буде покоління, що виросло в ОРДЛО, ні. Та й тих, що не виросли, теж, вони щиро ненавидять Україну, тому що при такому рівні антиукраїнської пропаганди, НЛП проведеної Кремлем, складно собі уявити, що там можна зробити", - вважає блогер.

Раніше повідомлялось, що в ОРДЛО від китайського вірусу помирають близько дев'яти відсотків хворих, в той час як в Україні цей показник – менше двох відсотків.

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