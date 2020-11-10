Український ведучий і кулінар-реформатор Євген Клопотенко домігся того, щоб борщ офіційно зареєстрували в Україні як національну страву

З приводу цієї події дав свій коментар український телеведучий Ігор Кондратюк.

Він заявив в інтерв'ю для Телеграф, що підтримує Клопотенка за його спробу запатентувати найменування та приналежність цієї страви Україні.

Телеведучий стверджує, що Росія після Криму і Донбасу зазіхнули ще й на український борщ. За його словами, борщ наш, а не російський.

"Після розмови стежитиму за спробою Євгена Клопотенка занести борщ до переліку українських національних надбань! Сподіваюся, так воно і буде. Тому що росіяни після Криму і Донбасу зазіхнули ще й на борщ! На наш український, чорт їх подери, борщ! Агресор-вбивця, і не може нести культуру за визначенням"- висловився продюсер.

Також раніше повідомлялося, що Ігор Кондратюк наполягає на тому, що діалог Росії і України повинен початися після звільнення Криму і повернення Україні контролю над кордоном.

Крім того, український продюсер заявив, що не бажає знати Росію до тих пір, поки Крим окупований і йде війна на Донбасі.

Кондратюк також зазначив, що не може зрозуміти українців, які байдуже ставляться до війни на Донбасі та анексії Криму. При цьому телеведучий пояснив, що у нього є лише два пояснення, чому деякі українці нерозуміють очевидних речей про війну і анексію.

Нагадаємо, Кондратюк вказав на ущербність українських виборів.

Як писала Politeka, Кондратюк різко пройшовся українськими гастролерами в РФ.

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