Украинский ведущий и кулинар-реформатор Евгений Клопотенко добился того, чтобы борщ официально зарегистрировали в Украине как национальное блюдо

По поводу этого события дал свой комментарий украинский телеведущий Игорь Кондратюк.

Он заявил в интервью для Телеграф, что поддерживает Клопотенко за его попытку запатентовать наименование и принадлежность этого блюда Украине.

Телеведущий утверждает, что Россия после Крыма и Донбасса посягнули еще и на украинский борщ. По его словам, борщ наш, а не российский.

"После разговора буду следить за попыткой Евгения Клопотенка занести борщ в перечень украинских национальных достояний! Надеюсь, так оно и будет. Потому что россияне после Крыма и Донбасса посягнули еще и на борщ! На наш украинский, черт их подери, борщ! Агрессор - убийца, и не может нести культуру по определению" – высказался продюсер.

Также ранее сообщалось, что Игорь Кондратюк настаивает на том, что диалог России и Украины должен начаться после освобождения Крыма и возвращения Украине контроля над границей.

Кроме того, украинский продюсер заявил, что не желает знать Россию до тех пор, пока оккупирован Крым и идет война на Донбассе.

Кондратюк также отметил, что не может понять украинцев, которые равнодушно относятся к войне на Донбассе и аннексии Крыма. При этом телеведущий пояснил, что у него есть лишь два объяснения, почему некоторые украинцы непонимают очевидных вещей о войне и аннексии.

Напомним, Кондратюк указал на ущербность украинских выборов.

Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся по украинским гастролерам в РФ.

Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.