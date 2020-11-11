Будинок голови КСУ Олександра Тупицького стоїть серед високих сосен і ховається за високим парканом

Журналістам видання "Страна" стало відомо, що на території особняка глави КСУ, який знаходиться у містечку Васильків під Києвом, розташований водопад, басейн, теплиця і квадроцикл.

Крім того журналістам вдалося зняти особняк з висоти пташиного польоту (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

На кадрах видно, що над ділянкою, площею в 23 сотки, попрацював ландшафтний дизайнер - газон ідеально вистрижений, стежки викладені декоративним каменем, озеро облагороджено і навіть створений штучний водоспад.

Журналісти виявили у дворі багато всього цікавого, наприклад, зони відпочинку на будь-який смак: басейн з шезлонгами і пляжне бунгало, а поруч штучне озеро з водоспадом. І ще Тренажерний зал на свіжому повітрі під навісом. На галявинах біля будинку-гірки, гойдалки, пісочниця і пара батутів. А на ганку запаркований кортеж з дитячих машинок-каталок.

Маєток сімейства глави КСУ складається з двох земельних наділів, тому з ділянки є два виїзди.

Сам особняк розташований на території, яка за документами належить тещі Тупицького. Тоді як на землі, яку задекларував сам суддя, встановлено тільки дитячий майданчик і "качалку"

Користувачі мережі під відео висловлювали різну думку з приводу цього будинку: "Явно не на зарплату куплений!", "Не по зарплаті звичайно, але за українськими мірками, сарай з коритом. Навіть соромно якось. Чиновники набагато нижчого рівня живуть в десятки разів крутіше🤣", "не дорого і не багато, але все одно видно що не на зарплату судді...".

Нагадаємо, що "бездомний" суддя КСУ Сліденко два роки не декларував ніякої нерухомості.

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