Китайський вірус продовжує забирати життя тих, хто бореться з ним на передовій

Чергова трагічна новина пригла з Соколя Львівської області, де небезпечна хвороба забрала життя сімейної пари лікарів, перелає Politeka.net.

Першим про смерть подружжя Городенчуків повідомив головний лікар Сокальської районної лікарні Роман Швед на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

"Слів немає ... Проклятий коронавірус забрав життя Ганни Миколаївни та Богдана Ярославича Городенчуків! Ще одні лікарі! Подружжя лікарів! До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя! Повірити неможливо ... Світла і вічна пам'ять!", – йдеться в публікації.

Як передає "ТСН", у сім'ї одночасно захворіли п'ятеро людей, але не всім вдалося впоратися з вірусом. За життя медиків понад три тижні боролися львівські лікарі, але, на жаль, безуспішно. 10 листопада не стало Богдана Городенчука, завідувача лабораторії, а наступного дня зупинилося серце його дружини, яка була завідуючою гінекологічним відділенням лікарні.

Чергова трагедія чимало вразила українців.

"З кожним днем все більше страху, особливо відчувається в малих містах, тому що всі знають один одного", "в країні скоро не залишиться лікарів, а ми всі будемо весілля гуляти на 300 чоловік, ходити на концерти і кричати, що корона, просто ГРВІ", "співчуття рідним, Господи, коли ж закінчиться це пекло? Не стане лікарів – хворих і смертей буде в тисячі разів більше", – пишуть у соцмережах.

Раніше ми писали про те, що в Таращі на Київщині вірус забрав життя сімейної пари лікарів, а їх 13-річного сина, який також заразився, медики буквально витягли з того світу.

Нагадаємо, вірус забрав життя легендарного хірурга, який врятував сотні харків'ян.

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