За жизнь медиков их коллеги боролись три недели

Китайский вирус продолжает забирать жизни тех, кто борется с ним на передовой

Очередная трагическая новость пригла из Соколя Львовской области, где опасная болезнь унесла жизнь семейной пары врачей, перелает Politeka.net.

Первым о смерти супругов Городенчук сообщил главный врач Сокальской районной больницы Роман Швед на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Слов нет ... Проклятый коронавирус унес жизни Анны Николаевны и Богдана Ярославича Городенчуков! Еще одни врачи! Семья врачей! До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь! Поверить невозможно ... Светлая и вечная память!», – говорится в публикации.

Как передает «ТСН», в семье одновременно заболели пять человек, но не всем удалось справиться с вирусом. За жизнь медиков более трех недель боролись львовские врачи, но, к сожалению, безуспешно. 10 ноября не стало Богдана Городенчука, заведующего лабораторией, а на следующий день остановилось сердце его жены, которая была заведующей гинекологическим отделением больницы.

Очередная трагедия немало потрясла украинцев.

«С каждым днем все больше страха, особенно ощущается в малых городах, потому что все знают друг друга», «В стране скоро не останется врачей, а мы все будем свадьбы гулять на 300 человек, ходить на концерты и кричать, что корона, просто ОРВИ», «Соболезнования родным, Господи, когда же закончится этот ад? Не станет врачей – больных и смертей будет в тысячи раз больше», – пишут в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что в Тараще на Киевщине вирус унес жизнь семейной пары врачей, а их 13-летнего сына, который также заразился, медики буквально вытащили с того света.

Напомним, вирус забрал жизнь легендарного хирурга, спасшего сотни харьковчан.

Как сообщала Politeka, в Киеве оборвалась жизнь жены экс-главы Минздрава, новые детали.

Также Politeka писала, что вирус унес жизнь врача, спасавшего бойцов ВСУ.