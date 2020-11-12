Вихователі влаштували батькам і дітям цькування в дитячому садку Житомирської області

Так, вихователі та адміністрація дитячого садка села Веприн Радомишльського району Житомирської області влаштувала неабиякий булінг щодо мами і сина, пізніше стало відомо, що таке сталося і з іншими сім'ями.

Про це написала мама вихованця дошкільного закладу Марія Трачук у Facebook спільноті SOS.

Як виявилося її дитину вдарили, коли укладали спати і хлопчик вказав на помічника вихователя. Коли ж мама хлопчика написала в Viber-групі про це, директор садка Лариса обурилася, мовляв, чому не сказали одразу, а тільки через тиждень.

Судячи з повідомлення директора, це вже не перше звернення з приводу рукоприкладства.

"Були вже такі ситуації, коли приходили через місяць, з'ясовували стосунки", - пише директор, виправдовуючись, що тепер складно буде зрозуміти, хто саме застосовував до дитини силу.

Причому на маму хлопчика накинулися, що вони перейшли в цей садок тому, що в попередньому дитину теж нібито били. Але причина зміни дошкільного закладу, за словами Марії Трачук, банальний переїзд.

Вихователька Людмила також вклинилася в листування і замість того, щоб пообіцяти розібратися в ситуації в грубій формі відшила мати дитини і образила її:

"Су*ка натуральна, шавка, нагуляло, думає, ніхто не знає, і права качає", - пише вихователь.

Користувачі мережі підтримали маму хлопчика і обурилися через поведінку керівництва і вихователя дитячого садка.

"Точно не можна зупинятися, я вам бажаю перемогти в цьому не легкому бою проти системи", "я завжди дивуюся на скільки вони себе сміливо відчувають, як якісь безсмертні (" , "бідні дітки, камери повинні стояти скрізь, таких Горевихователей треба не тільки звільняти, але і карати, сил вам і терпіння, захищайте дітей!", "вони занадто впевнені в тому що їх не звільнять! Значить є якась підтримка".

Нагадаємо, що працівники дитсадка нахабно обкрадають малюків, батьки підняли скандал.

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