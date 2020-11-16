У МОЗ України придумали, чим "зайняти" представників малого та середнього бізнесу, які зазнають збитків на карантині

Під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак пояснила, що карантин вихідного дня "покликаний перервати ланцюг поширення хвороби і зменшити навантаження на систему охорони здоров'я", передає Politeka.net.

Що ж стосується власників малого і середнього бізнесу, які через таке рішення влади ризикують і зовсім розориться, то Микичак запропонувала їм оригінальний "вихід", закликавши перетворити проблеми в "нові можливості":

"Ми просто просимо озирнутися і знайти інші додаткові види доходу, де можна заробляти під час карантину, надаючи дистанційно послуги... Наші лікарні радістю нададуть тимчасові робочі місця всім малим підприємцям, які зараз у вимушеному простої. Лікарням і центрам екстреної медичної допомоги дуже потрібні сильні і здорові робочі руки – це економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні та кухні, водії, сторожа, вахтери, різноробочі. Допоможіть медицині вистояти і врятувати життя кожного з нас".

Така заява не залишилася без уваги в соцмережах.

"Той випадок коли в МОЗ працюють повні ідіоти... У МОЗ запропонували бізнесменам працювати сторожами, вахтерами та сантехніками на "карантині вихідного дня". 500 тис робочих місць вже створили, тепер ось нова ініціатива..." , – йдеться в телеграм-каналі "Резидент".

"Коментарі зайві. Бурхливі тривалі оплески переходять в овацію", – написав політолог Юрій Романенко.

Нагадаємо, Борис Тізенгаузен розкритикував владу за введення карантину вихідного дня.

Як повідомляла Politeka, деякі українські міста відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня.

Також Politeka писала, що у Харкові на ринку "Барабашово" розповіли, як зміниться їх графік після введення карантину вихідного дня.