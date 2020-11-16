В Минздраве Украины придумали, чем «занять» представителей малого и среднего бизнеса, которые терпят убытки на карантине

Во время брифинга заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак пояснила, что карантин выходного дня «призван прервать цепь распространения болезни и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения», передает Politeka.net.

Что же касается владельцев малого и среднего бизнеса, которые через такое решение властей рискуют и вовсе разорится, то Микичак предложила им оригинальный «выход», призвав превратить проблемы в «новые возможности»:

«Мы просто просим осмотреться и найти другие дополнительные виды дохода, где можно зарабатывать во время карантина, предоставляя дистанционно услуги ... Наши больницы радостью предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас в вынужденном простое. Больницам и центрам экстренной медпомощи очень нужны сильные и здоровые рабочие руки - это экономисты, бухгалтеры, санитары, техники, работники прачечной и кухни, водители, сторожа, вахтеры, разнорабочие. Помогите медицине выстоять и спасти жизни каждого из нас».

Такое заявление не осталось без внимания в соцсетях.

«Тот случай когда в МОЗ работают полные идиоты... В МОЗ предложили бизнесменам работать сторожами, вахтерами и сантехниками на "карантине выходного дня". 500 тыс рабочих мест уже создали, теперь вот новая инициатива...», – говорится в телеграмм-канале «Резидент».

«Комментарии излишни. Бурные продолжительные аплодисменты переходящие в овацию», – написал политолог Юрий Романенко.

Напомним, Борис Тизенгаузен раскритиковал власть за введение карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, некоторые украинские города отказались придерживаться карантина выходного дня.

Также Politeka писала, что в Харькове на рынке "Барабашово" рассказали, как изменится их график после введения карантина выходного дня.