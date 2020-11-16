Украинское правительство хочет уничтожить мелкий бизнес, поэтому нужно идти на улицу и бастовать

Такое мнение высказал предприниматель и политический аналитик, а также видеоблогер Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

По словам блогера, в понедельник, 16 ноября, в Киеве состоится митинг, на который выйдут предприниматели. Все они выйдут на акцию протеста в связи с введением карантина выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье будут действовать определенные ограничения.

"Это чистый бред. Вот два дня разогнать всех по домам, предпринимателей оставить без выручки. Это неправильно. Сначала нужно выдать поддержку, а потом - вводить карантин. Других вариантов нет, в нашей стране верить никому нельзя", - утверждает Сергей Корнак.

Поэтому, говорит видеоблогер, украинской власти необходимо отменить налогообложение частных предпринимателей. Например, вплоть до Нового года можно предоставить им право не платить налоги, либо же компенсировать им аренду.

По словам блогера, в этом случае украинцы будут благодарны, так как у них получится сохранить свои рабочие места.

"Это называется идиотство. Ты 8 дней в месяц выпадаешь из графика, притом самых жирных дней, которые делают выручку.. Это просто убийство бизнеса. У меня такое ощущение, как будто сидит целая группа чертей, которая разрабатывает планы посильнее уничтожить мелкий бизнес", - говорит предприниматель.

Он также подчеркнул, что в Украине – самая большая ставка по электричеству, а газ стоит дороже, чем в других странах.

"Выход один – бастовать.. Поэтому я всех призываю, в понедельник приезжайте в Киев, отдайте свой голос на 2-3 дня. Как-то надо их шевелить, потому что, если будет тишина и покой, они понимают, что тогда они - хитромудрые песцы. Долго мы так не протянем", - отметил Сергей Корнак.

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