Масова вакцинація здатна позбавити від паніки, відновити економіку і побороти пандемію

Історик і політичний аналітик Валерій Соловей в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про те, чому так важлива масова вакцинація (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Крім того, Соловей пояснив, навіщо потрібна масова вакцинація серед населення.

"Я анітрохи не проти вакцинації, я вважаю, що це необхідно. Масова вакцинація-це те, що здатне зупинити не тільки пандемію, а й ті страхи, які існують не тільки в нашому, а й у світовому суспільстві. Після початку масової вакцинації люди почнуть заспокоюватися. Це зніме напругу", - зазначив Валерій Соловей.

За словами Валерія, масова вакцинація здатна відновити економіку країн, а також поліпшити соціальний зв'язок. Також вакцинація здатна "вивести людей з того масового невротизму, в якому зараз всі опинилися".

Нагадаємо, що політолог Руслан Бортник вважає, що вакцина від COVAX є порожньою обіцянкою, оскільки у ВООЗ ще ніяку вакцину не визнали працюючою.

Як повідомляла Politeka, лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров розповів про те, що вакцину отримають не всі українці.

Також Politeka писала, що Віктор Ляшко заявив, що Україна отримає 8 мільйонів безкоштовних доз вакцини, але через те, що вона вводиться два рази, вакцинуватися зможуть близько 4 мільйонів українських громадян.

Тим не менш, Віктор Ляшко підкреслив, що на гроші, які зараз є в ковідфонді, можна буде докупити додаткову кількість доз вакцини проти коронавірусу.

За його словами, одна доза вакцини через систему COVAX для України може коштувати приблизно 7 американських доларів, а повноцінні щеплення або 2 дози вже будуть коштувати в два рази більше, тобто, 14 доларів.