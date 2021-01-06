Це не перша допомога від США...

В США знову запланували направити військову допомогу для України

Зокрема, Україна отримає від США два нових патрульних катери Mark VI. Як повідомляє офіційний сайт Пентагону, будівництво першої партії кораблів буде завершено до грудня 2022 року.

Відзначається, що будівництвом кораблів займеться компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон), а їх вартість складе майже 20 мільйонів доларів.

Будівництво першої партії кораблів буде завершено до грудня 2022 року. Замовником є Командування Військово-морських систем США, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України. Катери Марк VI призначені для патрулювання в річкових і прибережних водах. Їх довжина становить 25 метрів, а максимальна швидкість може досягати більше 35 вузлів. Такі кораблі допоможуть захистити море від агресора.

Крім того, протягом першого півріччя 2021 року Україна отримає три американських патрульних катери класу Island.

Також раніше повідомлялося, що Держсекретар США Майк Помпео під час Мюнхенської конференції з безпеки розкрив деталі угоди між штатами та Україною в сфері озброєння.

Помео назвав причину, чому США надали озброєння: "Сполучені Штати озброїли Україну, щоб допомогти цій хоробрій нації захистити себе від російської агресії".

Нагадаємо, Кремль на деякий час відстане від України, названо найближчу мету Росії.

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