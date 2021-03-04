Почему «соросята» в украинской политике играют важную роль? В программе «Романенко. Беседы» политтехнолог Максим Карижский, глава консалтингового агентства Karyzhsky. Communications объяснил силу «соросят».

«Их сила – в последовательности и в чётко определённых задачах. Как и в любой работе, важно сказать: зачем лично тебе это нужно? Когда какой-то персонаж заявляет: я выступаю за то-то, всегда появляется вопрос: а ты почему за это? Лично тебе это зачем?», - говорит эксперт.

Карижский говорит, что быть заинтересованным это нормально, но надо об нужно говорить прямо. Со стороны Украины не было последовательного плана действий и поддержки коммуникации. Американско-украинский порядок не был введен. О стратегическом партнерстве заявляли, а дальше маршрут ни был разработан. Детали и содержание партнерства не обсуждались. Лозунги новых политиков о европейской интеграции изрядно перекрыли путь партнерству.

Политтехнолог уверен, что пострадали не только украино-американские отношения, но и вся внешняя политика. Этот лозунг был обречен на несбывшиеся обязательства. Евросоюз обещал только подписание соглашения, а не членство. Об этом политики говорили Украине прямо и неоднократно.

Ранее Politeka сообщала, что Кущ рассказал, почему у нас нет потенциала сотрудничества с Саудовской Аравией.

Напомним, Бортник заявил, что немцы больше всех не доверяют американскому обществу.