Футуролог Олексій Толкачов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чому варто вчити дітей, щоб їхня професія була затребувана в майбутньому.

«Школа готує дітей до того світу, який є сьогодні. Якщо ми хочемо зрозуміти, як змінити школи, нам треба змоделювати, яким світ буде в завтрашньому дні. Тоді стає зрозуміло, що настає штучний інтелект, настає робототехніка...», - говорить експерт.

Він порадив батькам, які мріяли бути, наприклад, юристами, не віддавати своїх людей в цю професію. Так вони зіпсують життя дитині.

«Найважливіша річ – це вчити дітей гнучкості. Не давати одну якусь професію, а вчити гнучкості і системності мислення, щоб людина опанувала навички з десятків професій, могла системно дивитися на все навколо і могла інтегрувати свої навички», - розповів Толкачов.

Футуролог зазначає, що знання, які ми отримуємо у вишах, дуже швидко застарівають. Тому нам необхідно постійно вчитися.

«Наші батьки, та й ми навіть частково, застали той час, коли людина закінчувала університет, отримувала професію і за цією професією все своє життя працювала. Тепер уже неможливо один раз відсидіти 5 років в університеті і приготуватися на все життя. Те, що ми здобуваємо 5 років в університеті, застаріває вже через рік після виходу з університету. А то навіть ще раніше. Ми вчимо вже мертві знання. Таким чином, дітей необхідно вчити особистим навичкам бути гнучкими, бути сприйнятливими, постійно вчитися. Йдеться не про професію, йдеться про навички і про образ людини», - підсумував він.

Нагадаємо, Politeka повідомляла, що Ялі розповів про цінності покоління Glovo .