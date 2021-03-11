Футуролог Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, чему стоит учить детей, чтобы их профессия была востребована в будущем.

«Школа готовит детей к тому миру, который есть сегодня. Если мы хотим понять, как изменить школы, нам надо смоделировать, каким мир будет в завтрашнем дне. Тогда становится понятно, что наступает искусственный интеллект, наступает робототехника…», - говорит эксперт.

Он посоветовал родителям, которые мечтали быть, например, юристами, не отдавать своих людей в эту профессию. Так они испортят жизнь ребенку.

«Самая важная вещь – это учить детей гибкости. Не давать одну какую-то профессию, а учить гибкости и системности мышления, чтобы человек овладел навыками из десятков профессий, мог системно смотреть на все вокруг и мог интегрировать свои навыки», - рассказал Толкачев.

Футуролог отмечает, что знания, которые мы получаем в ВУЗах, очень быстро устаревают. Поэтому нам необходимо постоянно учиться.

«Наши родители, да и мы даже отчасти, застали то время, когда человек оканчивал университет, получал профессию и по этой профессии всю свою жизнь работал. Теперь уже невозможно один раз отсидеть 5 лет в университете и приготовиться на всю жизнь. То, что мы добываем 5 лет в университете, устаревает уже через год после выхода из университета. А то даже еще раньше. Мы учим уже мертвые знания. Таким образом, детей необходимо учить личным навыкам быть гибкими, быть восприимчивыми, постоянно учиться. Речь идет не о профессии, речь идет о навыках и об образе человека», - подытожил он.

Напомним, Politeka сообщала, что Яли рассказал о ценностях поколения Glovo .