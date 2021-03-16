Генеральний конструктор і глава Київського конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов в програмі «On target з капітаном Гарі Табах» розповів, як вдалося зберегти підприємство.

«Цей випадок мене самого дивує. Коли я аналізую весь шлях, який пройшла наша організація... Фактично немає нічого дивного. Ми займаємося технікою, яка не робиться одним підприємством. Тобто, будь-яка ракетна техніка вимагає двигунів – двигуни твердого палива ракетні в класичному понятті, турбореактивні двигуни. Наша країна багата таким підприємством як «Моторсіч», яке в радянські часи розробляло і виготовляло турбореактивні двигуни з особливими потребами – це для крилатих ракет двигуни», - пояснив Коростельов.

Він підкреслив, що Україна завжди славилася електронікою.

«Електроніку в широкому розумінні. Це і елементна база, і особливі спеціальні пристрої... 30 років тому довелося зануритися саме в розробку ракетної техніки. Тому що в неї я занурився дуже давно – майже півстоліття тому. Занурився з інституту, зі свого першого місця роботи», - говорить глава КБ «Луч».

Коростельов нагадує, що в минулому році КБ «Луч» виповнилося 55 років.

«Там я відразу занурився в ракетну техніку. Тому що воно було головним підприємством взагалі на весь Союз розробки засобів контролю ракетної техніки. Всі авіаційні ракети контролювалися нашої апаратурою. І у нас були фахівці, які знали ракету від початку до кінця», - розповів він.

На його думку, ракети завжди необхідні для будь-якої держави.

«Коли Україна здобула незалежність, уряд нам запропонував і доручив фактично забезпечувати ракетну техніку. В Україні є два конструкторських ракетних бюро – КБ «Південне» і КБ «Луч», - підсумував Коростельов.

Раніше Politeka повідомляла, що експерт розповів, на якій стадії знаходяться розробки зі створення безпілотників.

Нагадаємо, Лось заявив, що Україна працює над розробкою власної безпілотної бойової авіації.



