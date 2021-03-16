Генеральный конструктор и глава Киевского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев в программе «On target с капитаном Гари Табах» рассказал, как удалось сохранить предприятие.

«Этот случай меня самого удивляет. Когда я анализирую весь путь, который прошла наша организация… Фактически нет ничего удивительного. Мы занимаемся техникой, которая не делается одним предприятием. То есть, любая ракетная техника требует двигателей – двигатели твердого топлива ракетные в классическом понятии, турбореактивные двигатели. Наша страна богата таким предприятием как «Моторсич», которое в советские времена разрабатывало и изготавливало турбореактивные двигатели специального применения – это для крылатых ракет двигатели», - объяснил Коростелев.

Он подчеркнул, что Украина всегда славилась электроникой.

«Электроникой в широком понимании. Это и элементная база, и особые специальные устройства… 30 лет назад пришлось окунуться именно в разработку ракетной техники. Потому что в нее я окунулся очень давно – почти полстолетия назад. Окунулся с института, со своего первого места работы», - говорит глава КБ «Луч».

Коростелев напоминает, что в прошлом году КБ «Луч» исполнилось 55 лет.

«Там я сразу окунулся в ракетную технику. Потому что оно было головным предприятием вообще на весь Союз разработки средств контроля ракетной техники. Все авиационные ракеты контролировались нашей аппаратурой. И у нас были специалисты, которые знали ракету от начала до конца», - рассказал он.

По его мнению, ракеты всегда необходимы для любого государства.

«Когда Украина обрела независимость, правительство нам предложило и поручило фактически обеспечивать ракетную технику. В Украине есть два конструкторских ракетных бюро – КБ «Южное» и КБ «Луч», - подытожил Коростелев.

Ранее Politeka сообщала, что эксперт рассказал, на какой стадии находятся разработки по созданию беспилотников.

Напомним, Лось заявил, что Украина работает над разработкой собственной беспилотной боевой авиации.