Власним досвідом полонення поділився у програмі Гаррі Табаха «On target» правозахисник Олександр Кудінов, який сам рятував людей від цієї участі.

Передусім правозахисник зізнався, що певний час сам був зниклим безвісти. «Більш того, я потрапив у полон як “козел у город з капустою”», - розповідає він. Кудінов згадує, що в його камері були безвісти зниклі люди, двом із яких вдалося повернутися згодом додому.

Він каже, що розумів, на який ризик йшов, рятуючи людей з полону, але все одно переживав за свою сім’ю, зокрема за матір. Багато людей навіть опинилися в полоні через те, що спробували йому допомогти, спробували дізнатися щось про нього, буквально за те, що називали його прізвище та ставили відповідні питання. Але він зізнається, що порятунку не потребував.

Тим не менш, вдячні Кудінову за допомогу раніше люди зорганізувалися та пропонували заплатити за його звільнення. «Викуп за мене обіцяв дати Коломойський», - додає правозахисник. Але, повернувшись із полону, він побачив лише борг «ПриватБанку» сумою в 700 гривень за протермінування сплати. Банк зі свого бокувідмовив колишньому військовополоненому у зменшенні суми боргу.

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