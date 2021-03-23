Собственным опытом пленения поделился в программе Гарри Табаха «On target» правозащитник Александр Кудинов, который сам спасал людей от этой участи.

Прежде всего правозащитник признался, что некоторое время сам был пропавшим без вести. «Более того, я попал в плен как "козел в огород с капустой"», - рассказывает он. Кудинов вспоминает, что в его камере были безвести пропавшие люди, двум из которых удалось вернуться впоследствии домой.

Он говорит, что понимал, на какой риск шел, спасая людей из плена, но все равно переживал за свою семью, в частности за мать. Многие люди даже оказались в плену из-за того, что попытались ему помочь, попытались узнать что-то о нем, буквально за то, что называли его фамилию и ставили соответствующие вопросы. Но он признается, что в спасении не нуждался.

Тем не менее, благодарные Кудинову за помощь раньше люди организовались и предлагали заплатить за его освобождение. «Выкуп за меня обещал дать Коломойский», - добавляет правозащитник. Но, вернувшись из плена, он увидел только долг «ПриватБанку» суммой в 700 гривен за просрочку уплаты. Банк со своей стороны отказал бывшему военнопленному в уменьшении суммы долга.

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