У програмі «Суб’єктивно з Янікою Мерило» міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів про тенденції розвитку громадського транспорту.
«Народні обранці напрацювали кілька варіацій на тему того, як прибрати маршрутне таксі. Щоб у першу чергу, на тих збиткових маршрутах, де перевізники не зацікавлені у перевезеннях пасажирів, місто могло замовляти цю послугу та вимагати гідної якості», - зазначив Криклій.
За словами міністра, під гідною якістю він має на увазі використання виключно великогабаритного транспорту. Тобто тролейбуси, е-буси і т.п. Ця техніка є значно комфортнішою, безпечнішою та більш екологічною.
«Ну а що стосується прибуткових напрямків – це теж можна переводити на цю транспортну послугу. Обладнати все електронними валідаторами, щоб, нарешті, електронний квиток був не тільки у мріях мерів окремих міст, а насправді вже реалізованим проєктом, який охопить усі міста України. Ми маємо покроково дійти до реалізації цих планів», - підкреслив Криклій.
Також міністр додав, що вони вже разом з європейськими партнерами впевнено «знімають» з маршрутів маршрутки і все більше долучають великогабаритний транспорт.
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