Стратег, інфекціоніст Вадим Арістов у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» розповів, чи можна буде після оптимізації збільшити навантаження на сімейних лікарів.

«Взагалі потрібно дивитися на систему охорони здоров’я в цілому. Якщо ми робимо оптимізацію якоїсь маленької частини… Дуже часто те, що покращено в одному місці, завалює інше, і для пацієнта стає гірше. Потрібно все ж таки пам’ятати про повний шлях пацієнта всередині системи і клінічні результати», - каже експерт.

За його словами, оптимізація за клінічними результатами скорочує близько 30% витрат на те, що не становить користі для здоров’я пацієнта.

«В принципі пацієнт же приходить всередину лікарні не задля того, щоб йому зробили 3 МРТ, 5 ін’єкцій, роздягли-одягли, подивилися, пощупали і призначили 15 таблеток. Він приходить, щоб вийти здоровим і піти швидше працювати, народити більше дітей, мати більше днів щасливого життя на рік», - сказав Арістов.

Інфекціоніст додав, що за цією методологією працюють системи охорони здоров’я у США та Швеції.

«Великі системи приватного страхування, в тих же Сполучених Штатах, визначили це як майбутнє, до цього рухаються. Просто їм рухатися до цього значно важче, тому що система розвиненої капіталістичної країни дуже фрагментована, просто історично», - резюмував він.

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