Стратег, инфекционист Вадим Аристов в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал, можно ли будет после оптимизации увеличить нагрузку на семейных врачей.

«Вообще нужно смотреть на систему здравоохранения в целом. Если мы делаем оптимизацию какой-то части... Очень часто то, что улучшено в одном месте, заваливает другое, и для пациента становится хуже. Нужно все же помнить о полном путь пациента внутри системы и клинических результатах», - говорит эксперт.

По его словам, оптимизация по клиническим результатам сокращает около 30% расходов на то, что не представляет пользы для здоровья пациента.

«В принципе пациент же приходит внутрь больницы не для того, чтобы ему сделали 3 МРТ, 5 инъекций, раздели-одели, посмотрели, пощупали и назначили 15 таблеток. Он приходит, чтобы выйти здоровым и пойти быстрее работать, родить больше детей, иметь больше дней счастливой жизни в год», - сказал Аристов.

Инфекционист добавил, что по этой методологии работают системы здравоохранения в США и Швеции.

«Большие системы частного страхования, в тех же Соединенных Штатах, определили это как будущее, к этому движутся. Просто им двигаться к этому значительно труднее, потому что система развитой капиталистической страны очень фрагментирована, просто исторически», - резюмировал он.

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