Чи можна впровадити в Україні принцип краудфандингу? І якщо так, то скільки часу знадобиться для цього? Питання в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов.

«Все залежить від того, як збирати гроші. Якщо ми будемо жертвувати пройдисвітам в метро, ​​нічого доброго з цього не вийде. Коли почалася війна з Росією, люди охоче жертвували на армію, а потім більшу частину цих грошей просто вкрали. Інша справа, наприклад, соціальна мережа, яку я планував. Передбачалося, що за рік чи півтори вона підніме до мільйона українців на спільні дії. А років через п'ять-десять вона могла б почати діяти й в інших країнах. Моє завдання як раз і полягало в тому, щоб почати проєкт в Україні, а потім масштабувати по всьому світу», - розповідає футуролог.

За його словами, проєкт був покликаний показати приклад горизонтальної самоорганізації суспільства.

«Протягом року можна багато чого змінити. Але у нас не люблять довгих рішень, люди не хочуть чекати рік. Ні, давайте швидко зробимо чергову партію, черговий МММ, не будемо планувати далі ніж на три місяці. А в підсумку отримуємо той же результат, що і завжди», - резюмує Олексій Толкачов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він дав прогноз, згідно з яким, в Україні функції держави будуть поступово переходити до суспільства, в тому числі з використанням краудфандингу.

Також Толкачов висловив упевненість в тому, що значну частину тих грошей, які суспільство у 2014 році зібрало на армію, розікрали.



