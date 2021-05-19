У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог і юрист Олексій Толкачов обґрунтував ефективність передачі державних функцій суспільству.

Передусім гість програми зазначає, що процес децентралізації має значно більше значення для держави, аніж суспільство собі уявляє. Він пригадує, що з 1992 року проєкти Конституції України містили окремий розділ про громадянське суспільство. «Місцеве самоврядування – це одна з форм громадянського суспільства за територіальною ознакою», - зазначає Толкачов.

Футуролог звертає увагу на те, що український народ завжди перекладав відповідальність за свої проблеми на державу, а надії на їх вирішення – на президента. Тим не менш, Толкачов дотримується думки, що розв’язувати ці проблеми повинна не верхівка влади, а ті, хто з ними краще знайомий та в принципі ближче до них знаходиться.

«Своя сорочка ближче до тіла. Тому місцеві територіальні громади як структура громадянського суспільства, безумовно, значно ефективніше можуть керувати своєю територією, ніж міністри, депутати і держава зверху», - каже експерт.

Він пояснює, як це працює: населення сплачує податки, а місцеве самоврядування використовує їх задля розв’язання суспільних проблем. На думку Толкачова, ухвалити більшість рішень та реалізувати більшість проєктів може і саме суспільство навіть без участі місцевого самоврядування, наприклад, завдяки краудфандінгу. «Ось мені здається, що ось ця форма самоорганізації краудфандінга – за нею буде майбутнє», - підкреслює він. Експерт прогнозує, що і в подальшому державні функції буде переймати на себе суспільство.

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