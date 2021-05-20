Можно ли внедрить в Украине принцип краудфандинга? И если да, то сколько времени понадобится для этого? Вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачёв.
«Всё зависит от того, как собирать деньги. Если мы будем жертвовать проходимцам в метро, ничего хорошего из этого не выйдет. Когда началась война с Россией, люди охотно жертвовали на армию, а потом огромную часть этих денег просто украли. Другое дело, например, социальная сеть, которую я планировал. Предполагалось, что за год или полтора она поднимет до миллиона украинцев на совместные действия. А лет через пять-десять она могла бы начать действовать и в других странах. Моя задача как раз и состояла в том, чтобы начать проект в Украине, а потом масштабировать по всему миру», - рассказывает футуролог.
По его словам, проект был призван показать пример горизонтальной самоорганизации общества.
«В течение года можно многое изменить. Но у нас не любят долгих решений, люди не хотят ждать год. Нет, давайте быстро сделаем очередную партию, очередной МММ, не будем планировать дальше чем на три месяца. А в итоге получаем тот же результат, что и всегда», - резюмирует Алексей Толкачёв.
Ранее, как сообщает Politeka, он дал прогноз, согласно которому, в Украине функции государства будут постепенно переходить к обществу, в том числе с использованием краудфандинга.
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Также Толкачёв выразил уверенность в том, что значительную часть тех денег, которые общество в 2014 году собрало на армию, разворовали.