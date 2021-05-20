Придворні історики великого князя Івана Третього, за якого вийшла заміж принцеса Софія, зайнялися активним переписуванням історії Москви і Русі, після чого фальсифікації не припинялися. Про це розповів історик Андрій Ніцой у програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла» .

«Вони викуповували, викрадали, видурювали історичні документи і артефакти, для того щоб переписувати. Це продовжувалось за Олексія Михайловича, царя Московського, який із Богданом Хмельницьким підписав тимчасову угоду про союз, і потім уже на нас наліг з усією силою», - розповідає Андрій Ніцой.

Романови вирішили зробити унікальний піар-хід. Вони дали доручення намалювати портрети всієї династії Рюриковичів.

«Піар-хід дуже вдалий, тому що на сьогодні є портрети майже всіх історичних діячів Московського князівства і царства і, відповідно, Київської Русі, хоча правильний термін – Русь. Це вже московити придумали за Катерини й пізніше розділити Русь на Новгородську, Московську, чи Володимиро-Суздальську і Київську. І, мовляв, три Русі, є спадкоємність і так далі», - розповідає історик.

Він зазначає: «Тепер всі діти знають, що їхні князі бородаті. А у нас не було бородатих князів! У нас князі і гетьмани бороди носили тільки на схилі літ, у поважному віці, або борода була як виклик суспільству».

Далі фальшування історії відбувалося вже за Петра Першого, який наказав вичистити українські монастирі від усього рукописного.

«Є така печальна сторінка в історії, коли спочатку Московське царство, а потім Російську імперію створювали українці. Замовником були ординці – Петро перший і німецька гілка, а от виконавцями, талановитими, прекрасними виконавцями, які фактично керували Російською імперією, - були українці. Українці керували Російською імперією аж до Тараса Шевченка», - констатує Ніцой.

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