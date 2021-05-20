Придворные историки великого князя Ивана Третьего, за которого вышла замуж принцесса София, занялись активным переписыванием истории Москвы и России, после чего фальсификации не прекращались. Об этом рассказал историк Андрей Ницой в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» .

«Они выкупали, похищали, выманивали исторические документы и артефакты, для того чтобы переписывать. Это продолжалось при Алексее Михайловиче, царе Московском, который с Богданом Хмельницким подписал временное соглашение о союзе, и потом уже нас навалился со всей силой», - рассказывает Андрей Ницой.

Романовы решили сделать уникальный пиар-ход. Они дали поручение нарисовать портреты всей династии Рюриковичей.

«Пиар-ход очень удачный, так как на сегодня есть портреты почти всех исторических деятелей Московского княжества и царства и, соответственно, Киевской Руси, хотя правильный термин – Русь. Это уже московиты придумали при Екатерине и позже разделить Русь на Новгородскую, Московскую, или Владимиро-Суздальскую и Киевскую. И, мол, три Руси, есть преемственность и так далее», - рассказывает историк.

Он отмечает: «Теперь все дети знают, что их князья бородатые. А у нас не было бородатых князей! У нас князья и гетманы бороды носили только на склоне лет, в почтенном возрасте, или борода была как вызов обществу».

Далее фальсификации истории происходили уже при Петре Первом, который приказал вычистить украинские монастыри от всего рукописного.

«Есть такая печальная страница в истории, когда сначала Московское царство, а затем Российскую империю создавали украинцы. Заказчиком были ордынцы – Петр Первый и немецкая ветвь, а вот исполнителями, талантливыми, прекрасными исполнителями, фактически руководившими Российской империей, - были украинцы. Украинцы руководили Российской империей аж до Тараса Шевченко», - констатирует Ницой.

Напомним , Юрий Рыбчинский рассказал, что делать Украине в нынешнем конфликте с РФ .